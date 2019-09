Emisja CO2- oto, dlaczego Polska może być wzorem dla innych państw

Polska w okres gospodarki wolnorynkowej wkroczyła z zerowym kapitałem własnym, przez co kilkukrotnie trudniej jest nam wygospodarować nam pieniądze na drogie technologie, które pozwoliłyby na istotne ograniczenie emisji CO2. Są jeszcze mocarstwa, takie jak USA, Chiny czy Rosja, które w zasadzie nie muszą przejmować się ograniczeniami w zakresie polityki klimatycznej. Mimo to, co najmniej niektóre z nich, są "rekordzistami" pod względem emisji CO2. Mowa tu o Rosji, a także- o głównym graczu Unii Europejskiej, czyli Republice Federalnej Niemiec.

Przy czym to Polska ponosi relatywnie najwyższe koszty wdrożenia polityki klimatycznej. Jesteśmy bowiem członkiem organizacji wymuszającej ograniczanie emisji CO2, nie jesteśmy mocarstwem, nie mamy własnego kapitału na inwestycje w nowe technologie. A mimo to i tak możemy być pod tym względem traktowani jako wzór dla wielu innych państw na świecie. Warto zauważyć, że w 1990 roku nasza gospodarka wyemitowała do atmosfery 387,3 mln ton CO2. W ciągu następnego ćwierćwiecza udało się nam ograniczyć roczne emisje CO2 do poziomu 296,7 mln ton (2016 rok).