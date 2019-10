Ekonomiści: Polacy zyskali dzięki PiS prawie 50 mld zł

Co ciekawe większość z tego dopiero odczujemy - bo aż 70 proc. wspomnianej kwoty dotyczy zmian wprowadzonych w tym roku! To rozszerzenie programu 500+, zwolnienie z PIT osób do 26. roku życia, obniżkę PIT dla wszystkich do 17 proc., podniesienie kosztów uzyskania przychodów. Całościowe pozytywne skutki dla kieszeni Polaków będą widoczne od 2020 roku.