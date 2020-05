Dzięba pogrąża Trzaskowskiego: ,,Zażywałem z nim narkotyki’’

-„Moją ambicją było to żeby większą kontrowersję wywołało branie pieniędzy na kampanię niż to, że zażywał narkotyki. To on sam potwierdził w swoim wystąpieniu z końcówki ubiegłego roku gdy ogłosił swoje kandydowanie, które samo w sobie jest też nielegalnym prowadzeniem kampanii” – mówił Dzięba.