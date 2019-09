Cymański: Prawica jest 'frajerska'

W rozmowie z Konradem Piaseckim w TVN24 poseł Solidarnej Polski, Tadeusz Cymański wyjawił, co nie podoba mu się w prawicy.

Jeden z punktów nowego programu wyborczego Zjednoczonej Prawicy zakłada możliwość zatrzymania i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sędziego, posła lub senatora na wniosek Prokuratora Generalnego skierowany do Sądu Najwyższego. Komentując ten zapis, Cymański ocenił, że tego oczekują wyborcy. Redaktor Piasecki wskazał, że PiS nie doinformowało Polaków, a to "może być wygodne dla polityków, którzy po wyborach będą chcieli wprowadzać zmiany".