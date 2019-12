Co wywalczy Polska na szczycie klimatycznym w Madrycie?

Przewodniczy mu delegacja chilijska (pierwotnie szczyt miał się odbyć w Chile ale ze względu , na trwające od kilku miesięcy w tym kraju zamieszki został przeniesiony do Hiszpanii) i to właśnie tej delegacji przekazał przewodnictwo nasz minister Michał Kurtyka, prezydent poprzedniego szczytu klimatycznego w Katowicach ( COP24).

Szczyt z udziałem delegacji z blisko 200 krajów świata, został otwarty przez sekretarza generalnego ONZ Portugalczyka Antonio Guterresa alarmistycznym stwierdzeniem, że „punkt bez odwrotu jest w zasięgu wzroku”, co jego zdaniem oznacza, że przywódcy państw uczestniczący w szczycie, powinny się zastanowić jak nie doprowadzić do momentu, w którym katastrofa klimatyczna będzie nieodwracalna.

2. Premier Morawiecki jeszcze przed rozpoczęciem szczytu wziął udział w spotkaniu przywódców krajów unijnych, którego celem było omówienie podejścia i pozycji poszczególnych państw członkowskich w odniesieniu do zmian klimatycznych i konferencji w Madrycie.

Morawiecki powiedział ,że podczas tego spotkania „zaznaczył bardzo wyraźnie, ze Polska jest jednym z państw UE, które przyjęło na siebie zobowiązania wynikające z porozumienia paryskiego, ale jednocześnie mamy ten swój bardzo charakterystyczny punkt startu” i jak dodał to zostało przyjęte ze zrozumieniem.

Zawierało ono między innymi ważny dla Polski zapis, że „różne kraje mają różne zobowiązania dotyczące redukcji gazów cieplarnianych, co wynika między innymi z ich poziomu rozwoju gospodarczego, a dojście do szczytu emisji może zająć państwom rozwijającym znacznie więcej czasu”.

Z tego zapisu wynikało, że do roku 2030 emisja CO2 na świecie nie tylko nie będzie maleć, ale znacznie wzrośnie z obecnych 36 mld ton do 55 mld ton CO2 rocznie (a więc o ponad 50%), co oznacza, że wiele krajów które podpisały porozumienie, redukować CO2 na razie nie będzie.