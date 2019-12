Cela plus: Były sędzia Wojciech Ł. usłyszał już zarzuty prokuratorskie

Stańczyk 20.12.19 18:12

Skazał nie tego co uprawia korupcję tylko tego co ściga.

Skazał też uczestnika protestu kiedy ujawnione zostały pogaduchy jak to koleżeństwo patyjnie twierdzi, że minister od bezpieczeństwa był zamieszany w (nie)sławne podpalanie budki pod ambasadą. Skazany przez Wojciecha Ł. został później UNIEWINNIONY (nie mylić z ułaskawieniem).