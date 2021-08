Cela plus! 27 tys. porcji narkotyków przewoził z ubraniami niemowlęcymi

Kryminalni z komisariatu w Osowej zatrzymali 26-latka, który w aucie przewoził 27 tysięcy porcji narkotyków. Większość z nich gdańszczanin schował w worku, w którym były ubranka niemowlęce. Mężczyzna usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości środków odurzających i na najbliższe miesiące trafił do aresztu. Kolejnych mężczyzn, którzy usłyszeli zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków, zatrzymali kryminalni z Suchanina. Obaj sprawcy są już pod dozorem Policji. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi 10 lat więzienia.

W piątek po południu kryminalni z komisariatu w Osowej, realizując czynności do jednej ze spraw, na ul. Lawendowe Wzgórze zatrzymali do kontroli 26-latka kierującego kia ceed. W trakcie przeszukania auta gdańszczanina w bagażniku funkcjonariusze znaleźli foliowy pakunek z 300 gramami mefedronu. Kolejne opakowania z tym narkotykiem policjanci znaleźli w worku z ubraniami niemowlęcymi. Łącznie policjanci znaleźli i zabezpieczyli ponad 3,5 kilograma mefedronu. Substancje te przekazano do analizy biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków w postaci 27 tysięcy porcji handlowych mefedronu.

26-latek z Gdańska został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Zebrany w tej sprawie materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi, by przedstawić mężczyźnie zarzuty posiadania znacznej ilości środków odurzających. W sobotę sąd zadecydował, że 26-letni gdańszczanin najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.

Znaczną ilość narkotyków zabezpieczyli również kryminalni z Suchanina. W trakcie pracy nad sprawą zdobyli informacje o tym, że mieszkaniec Gdańska przechowuje w mieszkaniu środki odurzające. W piątek po południu weszli do mieszkania 35-latka, a tam znaleźli ponad 240 porcji handlowych narkotyków, głównie amfetaminy, które podejrzany schował w szafce. Zatrzymany do tej sprawy mieszkaniec Gdańska usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających, a prokurator zastosował wobec niego dozór Policji.

Kilka godzin później ci sami policjanci na ul. Beethovena podjęli interwencję wobec 22-letniego mężczyzny, ponieważ mieli informację, że może mieć przy sobie narkotyki. Na widok policjantów gdańszczanin zaczął uciekać. Kryminalni bardzo szybko zatrzymali 26-latka. Podczas przeszukania mężczyzny w kieszeniach jego bluzy policjanci znaleźli i zabezpieczyli worek foliowy z substancją koloru białego oraz pudełko z suszem roślinnym. Zatrzymany 22-latek został przewieziony do policyjnego aresztu. Zabezpieczone środki odurzające i psychotropowe zostały przekazane biegłemu, który we wstępnej opinii określił, że policjanci zabezpieczyli prawie 140 porcji handlowych narkotyków. Mężczyzna usłyszał zarzuty za posiadanie znacznej ilości narkotyków, a prokurator zastosował wobec niego policyjny dozór.

Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi do 10 lat więzienia.

mp/policja.pl