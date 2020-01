Były pacjent Grodzkiego: Wręczyłem mu 1/4 wypłaty

JS 12.1.20 9:18

I co z tego, że p. Grodzki jest profesorem ? U podstaw działania każdego człowieka zawsze są te same id, te same podstawowe popędy, do jedzenia, seksu, pieniędzy, bogactwa, władzy. Profesorowie, mimo osiągnięcia wyżyn intelektualnych nie są od nich wolni ! Jak nadarzy im się okazja do zarobku to np. taki lekarz-profesor może skorzystać, no bo jak dają to szkoda nie wziąć, jak nie oni to ktoś inny weźmie, i tak można opłacić rachunki, mieć na paliwo, kupić dobre jedzenie....

Pozdrawiam i życzę wszystkim zdrowia, a najbardziej ZBAWIENIA !