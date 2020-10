Bronisław Wildstein z nagrodą im. L. Kaczyńskiego. Prezes PiS: Polska jest po dobrej stronie historii

Bronisław Wildstein otrzymał dziś nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego. Uroczystość jej przyznania odbyła się w ramach Kongresu Polska Wielki Projekt, a statuetkę wręczył prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- „Wszyscy laureaci są godni tej nagrody. Ale każdy z nich jest inny. Dziś laureatem jest człowiek niezwykły, nie tylko ze względu na wielość jego zainteresowań, tego, co uczynił. Być może sam będzie zaskoczony, że wspomnę, że mając zaledwie 17 lat był już mistrzem okręgu w zapasach” – mówił o laureacie wicepremier Jarosław Kaczyński.

- „Jest intelektualistą najwyższej miary. Napisał wiele wybitnych powieści, jest znakomitym eseista, publicystą i człowiekiem, który idzie pod prąd. W żadnym momencie swojego aktywnego życia nie był z głównego nurtu. To postawa niełatwa, ma bardzo często trudne do przyjęcia konsekwencje. To wszystko zbiera się w jednym człowieku” – dodał.

Prezes PiS w swoim wystąpieniu odniósł się również do niedawnych słów ambasador USA w Polsce, która stwierdziła, że w kwestii LGBT Polska „stoi po złej stronie historii”:

- „Serdecznie gratuluję i jestem głęboko przekonany, że ten moment jest także ważny dla niego. Idzie drogą, która powoduje, że Polska, wbrew temu, co niektórzy ważni ludzie mówią jest dzisiaj po tej dobrej stronie historii” – podkreślił.

#Warszawa | Bronisław #Wildstein laureatem Nagrody im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego na X Kongresie Polska @WielkiProjekt.



💬 Jarosław #Kaczyński: Laureat udowadnia w swojej twórczości, że wbrew temu, co niektórzy mówią, Polska jest po dobrej stronie historii. pic.twitter.com/7gjHnDJAjX — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 11, 2020

kak/wPolityce.pl