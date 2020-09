Brawo Polska! Pierwszy na świecie lek na koronawirusa z lubelskiej firmy gotowy

Biomed Lublin to polska firma, która jako pierwsza na świecie wprowadza działający lek na koronawirusa. Biomed Lublin to spółka biotechnologiczna, która jako jedyna w Polsce posiada laboratorium do frakcjonowania osocza.

Jak podają twórcy leku, jego skuteczność może wahać się na poziomie 50-80 proc.

Lek z lubelskiej fabryki to preparat Immunoglobulina anty SARS-CoV-2, która produkowana jest z osocza ozdrowieńców.

Na konferencji prasowej prezes Biomedu Lublin Piotr Fic poinformował:

- Zakończył się proces rozlewu immunoglobiny anty-SARS-CoV-2, pierwszej serii polskiego leku na koronawirusa

Lek z Biomedu Lublin jest pierwszym takim lekiem na świecie.

mp/tvp info