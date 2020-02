Borys Budka: Donald Tusk nasza wyborcza „wunderwaffe”

JS 23.2.20 14:26

Jak wróci Tusk PO-KO-PSL-SLD itepe, będzie tak:

Szef MON, już nie psychiatra ale np. ginekolog

Wojsko do likwidacji

Posterunki policji i policja do likwidacji

....

Szpitale zostaną doprowadzone do upadku i poddane prywatyzacji i jak je sprywatyzują a podstawieni nowi właściciele szybko sprzedadzą, przejmą je jakieś dziwne firmy, które zrobią z nimi co chcą i kto nas będzie i jak leczyć ?

Dla tych, którzy byliby z prywatyzacji szpitali zadowoleni - czy w krajach zachodniej Europy wszystkie szpitale są prywatne ???

Pozdrawiam