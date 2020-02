Bloomberg: Gaz ziemny tanio sprzedam, lub chwilowo za darmo

Ceny gazu w regionie Waha w Teksasie w USA spadły w tym tygodniu do... minus 26,8 centów za milion brytyjskich jednostek cieplnych. I cały czas podążają w tym kierunku. Rurociągi nie mają odpowiedniej przepustowości i producenci przepychają się o miejsce w kolejce. Jak podaje Bloomberg, to symptom nadmiaru, który może przekształcić rynki energetyczne na całym świecie.

Według Bloomberga sprzedaż surowców po cenach ujemnych nie jest wcale zaskakująca; przykładowo olej opałowy jest odpadem powstającym po produkcji benzyny i oleju napędowego, stąd producenci często sprzedają go po cenach ujemnych, traktując jako odpadł właśnie, nadający się jedynie do zarobienia kilku dodatkowych dolarów.

"Chociaż występowanie tego efektu miało jeszcze kilka lat temu lokalny charakter, to zmienia się to wraz z rozwojem globalnego rynku skroplonego gazu. Ceny gazu na różnych obszarach były od dawna powiązane ze sobą w niewielkim stopniu, ale sytuacja ta zmienia się. Jednolita globalna cena jest ustalana w coraz większej mierze przez eksportową cenę gazu z USA powiększoną o koszty transportu surowca oraz jego konwersji z i do postaci LNG" - podaje Bloomberg.