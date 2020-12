Benedykt XVI mam problemy z mówieniem: Pan wziął ode mnie słowo, bym docenił ciszę

- Ma trudności z mówieniem – powiedział kard. Mario Grech, który ostatnio odwiedził emerytowanego papieża Benedykta XVI.

Benedykt XVI jest obecnie rezydentem w watykańskim klasztorze „Mater Ecclesiae”, a w ostatnią sobotę odwiedzili go nowo wybrani kardynałowie oraz papież Franciszek.

- To była chwila dużej radości, kiedy zobaczyłem się z papieżem Benedyktem. To on we mnie uwierzył, mianował mnie biskupem w 2006 roku. To człowiek starszy, ale jednocześnie przytomny i uśmiechnięty, który chciał nam w czasie spotkania przekazać doświadczenie Ducha Świętego – powiedział maltański kardynał.

- Pan zabrał ode mnie słowo, abym docenił ciszę – powiedział Benedykt XVI w rozmowie z kard. Grechem.

mp/stacja7.pl