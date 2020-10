Azerbejdżan zbombardował najważniejszy kościół Ormian

Wojska Azerbejdżanu zbombardowały wczoraj Katedrę Najświętszego Zbawiciela w Republice Górskiego Karabachu. To jedna z najważniejszych świątyń Ormian.

Azerbejdżan utrzymuje, że katedrę zbombardowano przez przypadek. W jej podziemiach przed nalotami chroniły się rodziny. Nikt nie ucierpiał w czasie bombardowania. Poważnie zniszczone zostało wnętrze kościoła i jego kopuła.

Katedra Najświętszego Zbawiciela jest jednym z najważniejszych świątyń Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. Została zbudowana w XIX wieku. Przez Związek Radziecki była przekształcona na szpichlerz, a jej renowacja rozpoczęła się w latach 80.

BREAKING: We just got back from the church in #Shushi 20 kilometer from #Stepanakert . The church got hit some hours ago, terrible destruction inside. Thank god, the kids plus parents who were in the basement hiding didnt got injured. #KarabakhWar @BILD pic.twitter.com/SalupTprqP

See on the left side the family with two kids, they were in the basement of the church when the attack happened. The mother told us: „I didnt know what was happening, it was so loud, dust everywhere, I was scared and looking for my kids.“ @BILD pic.twitter.com/GSxNra15Ac