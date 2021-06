Argentyński sędzia zawiesił prawo aborcyjne w całym kraju

Argentyński sędzia Alfredo López z Mar del Plata zarządził zawieszenie wprowadzonego niedawno prawa aborcyjnego w całym kraju, gdyż jest ono prawdopodobnie niekonstytucyjne i narusza porozumienia międzynarodowe, do jakich przystąpiła Argentyna w obronie życia nienarodzonych.

Rząd Argentyny ustanowił nowe prawo dopuszczające aborcję w grudniu zeszłego roku wbrew sprzeciwowi katolików i chrześcijan ewangelikalnych. Poprzednio zabijanie nienarodzonych było dopuszczalne jedynie w przypadku gwałtu albo z powodu zdrowia matki. Jak poinformowała we wtorek agencja ACI Prensa, zwykły obywatel złożył apelację, argumentując, iż prawo jest niekonstytucyjne i że „byłoby one przeciwne międzynarodowym zobowiązaniom przyjętym przez państwo argentyńskie ze względu na wszechstronną ochronę prawa do życia od chwili poczęcia”.

Sędzia López przychylił się do wniosku, uzasadniając to tym, że Sąd Najwyższy „potwierdził w kolejnych orzeczeniach prawo do zachowania zdrowia – zawierające się w prawie do życia – i podkreślił pilne zobowiązanie władz publicznych do zagwarantowania tego prawa pozytywnymi działaniami”. Zdaniem sądu „prawo do życia jest pierwszym prawem osoby ludzkiej, które jest uznawane i gwarantowane przez Konstytucję państwa”. W związku z tym rząd federalny jest zobowiązany do zawieszenia prawa aborcyjnego do chwili rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd Najwyższy.

„Sądowe orzeczenie o niekonstytucyjności aborcji przez sędziego federalnego Alfredo Lópeza z Mar del Plata jest wielkim triumfem na rzecz naszych nienarodzonych dzieci, ale musimy działać i głosować dobrze w legislaturze, by permanentnie uchylić to ludobójcze prawo Kongresu” – skomentował sprawę Alejandro Biondini – były kandydat w wyborach prezydenckich i obrońca życia nienarodzonych.

Orzeczenie sędziego zostało też powitane z radością przez innych aktywistów i organizacje działające na rzecz ochrony życia nienarodzonych. Z kolei członkowie partii rządzącej twierdzą, że będą się odwoływać od tego orzeczenia i podkreślają, iż ustawa była poddana szczegółowej dyskusji, jeśli chodzi o jej konstytucyjność. Nie zmienia to jednak faktu, że Konstytucja Argentyny chroni życie od chwili poczęcia.

jjf/LifeSiteNews.com