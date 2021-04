Absolutny skandal! Premiera bluźnierczego filmu o Matce Bożej w Wielki Piątek!

„W dniu, w którym chrześcijanie upamiętniają mękę i śmierć Chrystusa oraz współuczestnictwo Jego Matki w tym cierpieniu, Sony wyświetli film, który bluźni zarówno Chrystusowi, jak i Jego Matce” – pisze Michael Haynes z „Life Site News” o skandalicznym nowym filmie, którego premierę przewidziano na Wielki Piątek. Film pt. The Unholy (Bezbożna) został oparty na powieści z gatunku horroru, której autorem jest James Herbert.

Jak widać, po bluźnierczych przedstawieniach samego Chrystusa producenci filmowi postanowili tym razem uderzyć w Jego Matkę. Po świętokradczych wizerunkach Najświętszej Panny, które pojawiły się także w Polsce, a które niestety poparli także niektórzy duchowni, przyszedł czas na kino.

Jak pisze Michael Haynes, The Unholy portretuje Matkę Bożą jako pokrewną diabłu. „The Unholy przedstawia młodą dziewczynę, która po rzekomym objawieniu Najświętszej Panny w niewytłumaczalny sposób jest zdolna słyszeć, mówić i uzdrawiać chorych”. W zwiastunie filmu Maryja to demoniczna postać. Z pustych oczu figurek Madonny płyną krwawe, czarne łzy. Także dziewczyna, która rzekomo widzi Maryję, ma czarne oczy, co jest jedną z cech charakterystycznych dla przedstawień demona.

„Uczestnicy rzekomych wizji są pokazani jako modlący się w sposób, który szydzi z tradycyjnych nabożeństw maryjnych i sfilmowane są płonące krzyże i różańce. (...) Wygląda na to, że data premiery ma w zamierzeniu być tak obraźliwa, jak to tylko możliwe” – dodaje Haynes. Z powodu epidemii koronawirusa premierę filmu przesunięto i wybrano 2 kwietnia, czyli Wielki Piątek.

Portal “Life Site News” zainicjował petycję z zachętą do modlitwy i zadośćuczynienia za obrazę i bluźnierstwo, jakim jest filmowe przedstawienie Najświętszej Panny. Autorzy petycji piszą m.in.: „Sony Pictures powinno wstydzić się z powodu premiery tego filmu w Wielki Piątek, ale gdyby tego nie było dosyć, film także straszliwie bluźni przeciwko Najświętszej Maryi Pannie”.

jjf/LifeSiteNews.com