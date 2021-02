50 tys. osób wspiera misjonarzy. Dołącz do nich!

Trwa akcja duchowego wsparcia misjonarzy w Wielkim Poście – „Misjonarz na Post”. – Jest to piękny projekt polskiego Kościoła. Możemy być aktywnymi współpracownikami polskich misjonarzy – komentuje inicjatywę kard. Luis Tagle, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Jeszcze przed rozpoczęciem Wielkiego Postu do akcji dołączyło kilka tysięcy osób. Inicjatywa cieszy się w tym roku jeszcze większym zainteresowaniem niż w poprzednich latach. – Pandemia spowodowała, że wszelkie inicjatywy, do których można się włączyć bez wychodzenia z domu stały się bardziej atrakcyjne – komentuje Zofia Kędziora. – Pandemia zmieniła jednak nie tylko naszą sytuację, ale również misjonarzy, którzy często są jedynym wsparciem dla ludzi w krajach misyjnych – dodaje koordynatorka akcji.

Do wzięcia udziału w akcji zachęcił kard. Luis Tagle, prefekt Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. – Jest to piękny projekt polskiego Kościoła. Poprzez modlitwę, post, dobrą pracę, dobre intencje, możemy być aktywnymi współpracownikami wielu wspaniałych mężczyzn i kobiet polskiego pochodzenia, którzy służą jako misjonarze na terenach misyjnych. Proszę, wspieraj ich, dołącz do akcji „Misjonarz na Post” – komentuje kard. Tagle. O akcji wypowiadają się także sami misjonarze, którzy dziękują za modlitwę. – To wasze wsparcie duchowe dodaje nam siły, pomaga w dotarciu z pomocą wszędzie tam, gdzie potrzebują nas najbardziej potrzebujący. Z serca dziękuję – mówi s. Rachela Kaczmarek OP, która posługuje w Kamerunie. Z kolei o. Robert Ablewicz MSF mówi: „Czuję tę modlitwę w różnych niebezpieczeństwach, w chorobie, w samotności. Często, dziękując innym za modlitwę, powtarzam, że czujemy ją na własnej skórze, że ona nas podnosi, pomaga nam niekiedy wyjść z trudnej sytuacji”.

W tym roku w każdy czwartek Wielkiego Postu o godz. 19.00 polskiego czasu, na facebookowym profilu akcji (fb.me/misjonarznapost) odbywają się spotkania online z misjonarzami, którzy odpowiadają na pytania czytelników. W najbliższym spotkaniu (25.02 o godz. 19.00) udział weźmie misjonarka, Justyna Wiercimok z Etiopii.

Aby wziąć udział w akcji, trzeba wejść na stronę www.misjonarznapost.pl i wypełnić krótki formularz, w którym należy podać swoje imię, nazwisko i adres mailowy, na który przyjdzie informacja z danymi wylosowanego misjonarza. Każdy może wybrać swoją formę duchowego wsparcia wylosowanego misjonarza lub misjonarki. Może to być modlitwa, jakieś wyrzeczenie czy też ofiarowanie cierpienia.

Inicjatywa prowadzona jest przez redakcję oblackiego portalu misyjne.pl i dwumiesięcznika „Misyjne Drogi”. Honorowy patronat nad akcją objęli: abp Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, metropolita poznański, oraz bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Projekt „Misjonarz na Post” wspierają medialnie media katolickie takie jak Opoka, Stacja7, Siódma9, Aleteia.pl, miesięcznik „Misjonarz”, Gość Niedzielny, wiara.pl, Papieskie Dzieła Misyjne, TV Trwam, deon.pl, Radio Maryja, Tygodnik Idziemy, Misje Dzisiaj, Tygodnik Niedziela i inne środowiska katolickie. Partnerem tegorocznego „Misjonarza na Post” jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.