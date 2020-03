3 ofiara koronawirusa w Polsce. Chory zmarł w Lublinie. Są też odnotowane nowe zarażenia

gumowa kaczka 14.3.20 20:45

Jeżeli nie popełnimy błędów Włoch (brak właściwej izolacji chorych) zakażenia spowolnią i powoli wszystko wróci do normy,zwłaszcza ,że kończy się sezon grypowy.



Zdrowi ludzie ,z zachowaniem wszelkiej ostrożności ,powinni pracować by ograniczyć straty gospodarki.

Żadne państwo nie jest do końca przygotowane na epidemie i pisanie ,że jest to wina PISu jest niepoważne-zamkniecie granic ,szkół,knajp itd.to znakomite posunięcia.



Uważajcie na siebie ,dbajcie o panie ekspedientki PŁAĆCIE KARTAMI.

Nie lekceważcie zagrożenia tak jak promowany tutaj Matka Kurka.