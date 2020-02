Kuźmiuk: To dowód na to, że Donald Trump traktuje Inicjatywę Trójmorza poważnie

ktoś tam 17.2.20 7:47

Rozumiem, że najlepszym kandydatem na Prezydenta RP wg. Ciebie to jest albo p. Bosak albo p. Biedroń. No bo czy to p. Kidawa czy p. Hołownia, czy p. Kosiniak (wszyscy kontra-Duda) poglądami w zasadzie się nie różnią od p. Biedronia. To dopiero będzie "raj"... Krótki, ale za to intensywny... Jak w Sodomie i Gomorze.