[Wideo] Przepiękna bazylika na dnie jeziora w dzisiejszej Turcji

W 2014 roku w północno-zachodniej Turcji odkryte zostały ruiny bazyliki pochodzącej z IV wieku. Bazylika znajduje się... na dnie jeziora Iznik w prowincji Bursa. W miejscu odnalezienia bazyliki wieki temu odbyły się synody nicejskie w 325 i 787 roku.

W Turcji wykonywane są lotnicze zdjęcia mające na celu inwentaryzację zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego. To w ten sposób odkryte zostały ruiny bazyliki. Z lotu ptaka na dnie jeziora widać ruiny, które wyraźnie układają się w kształt składającej się z trzech naw bazyliki. Ruiny znajdują się około 20 metrów od brzegu jeziora.

W planach jest otwarcie w tym miejscu podwodnego muzeum.

W wywiadzie dla tureckich mediów profesor archeologii Uniwersytetu Uludağ w Bursie Mustafa Şahin stwierdził, że bazylika mogła powstać po Synodzie Nicejskim I, uznanym później za pierwszy powszechny sobór w Kościele.

Powstanie bazyliki datowane jest na IV wiek.

Bazylika wzniesiona została na cześć św. Neophytosa, który zginął w 303 roku śmiercią męczeńską w wyniku prześladowań cesarza Dioklecjana.

Średniowieczne przekazy mówią, że Neophytos zginął właśnie na brzegu jeziora.

"Rozgniewani prześladowcy zawiesili świętego na drzewie, biczowali go, a potem rozszarpywali jego ciało żelaznymi „pazurami”. Następnie wrzucili go do rozpalonego do czerwoności pieca, ale święty męczennik, przebywając w nim trzy dni i trzy noce, nadal pozostawał przy życiu. W końcu jeden z pogan przebił go mieczem (niektórzy mówią, że włócznią) i święty odszedł do Pana w wieku szesnastu lat" - podaje na temat Neophytosa Cerkiew Prawosławna Ameryki.

Bazylika została zburzona w wyniku trzęsienia ziemi. Wstrząsy sejsmiczne należą do częstych zjawisk w Turcji, która znajduje się na styku płyt tektonicznych.

jkg/aleteia