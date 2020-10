To szansa na przełom! Już jutro TK zadecyduje ws. aborcji

Już jutro Trybunał Konstytucyjny zajmie się sprawą tzw. przesłanki eugenicznej, czyli możliwości aborcji w przypadku podejrzenia u dziecka poważnej wady bądź choroby. Jeżeli TK orzeknie, że zaskarżone przepisy są niezgodne z konstytucją, przestaną one obowiązywać i nie będzie już musiał zajmować się nimi Sejm. Byłaby to pierwsza zmiana dot. aborcji w polskim prawie, od przyjęcia tzw. kompromisu aborcyjnego w 1993 roku.

Pod wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie podpisało się 119 posłów Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji i PSL-Kukiz’15. Przedstawicielami wnioskodawców są posłowie PiS Bartłomiej Wróblewski i Piotr Uścińsk.

Sprawa będzie rozpoznana przez TK w pełnym składzie. Orzekać będzie prezes TK Julia Przyłębska, a sprawozdawcą będzie sędzia Justyn Piskorski.

Zdaniem wnioskodawców, niezgodne z konstytucją są przepisy dopuszczające aborcję w przypadku, kiedy na podstawie badań prenatalnych lub innych przesłanek medycznych, stwierdzi się możliwość ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka bądź zagrażającą jego życiu chorobę. Wnioskodawcy wskazują, że są to praktyki eugeniczne i wskazują na artykuły konstytucji mówiące o godności człowieka, prawie do życia, zakazie dyskryminacji i zasadzie określoności.

- „Skoro przymiot godności ludzkiej przysługuje człowiekowi od momentu powstania życia ludzkiego, zaś ochrona prawa do życia jest bezpośrednią konsekwencją ochrony godności ludzkiej, to wykładnia art. 38 Konstytucji (mówiącego o ochronie życia człowieka - przyp. red.) w perspektywie art. 30 Konstytucji RP (mówiącego o ochronie jego godności - przyp. red.) prowadzi do wniosku, że prawo do życia przysługuje człowiekowi na każdym etapie rozwoju, na którym przysługuje mu również ochrona godności ludzkiej, a zatem również w okresie prenatalnym” – stwierdzono we wniosku.

Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiły się dziś stanowiska Prokuratora Generalnego oraz Sejmu w tej sprawie, oba uznające zaskarżone przepisy za sprzeczne z polska ustawą zasadniczą.

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, na przeprowadzonych w ub. roku w Polsce 1110 aborcji, aż 1074 dokonano ze względu na przesłankę eugeniczną.

Wyjątkowo znamienny jest dzień, w którym sędziowie polskiego Trybunału Konstytucyjnego będą orzekać w sprawie aborcji. Jest to dzień oficjalnego rozpoczęcia pontyfikatu św. Jana Pawła II, który stał się pontyfikatem obrony godności człowieka i jego prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W opublikowanym dziś na portalu wPolityce.pl wywiadzie z dr Wandą Półtawską, przyjaciółka papieża przypomniała, jak papież zareagował na przyjęty 27 lat temu „kompromis”:

- „Uderzył pięścią w stół. Powiedział: Gdzie są pediatrzy? Dlaczego nie bronią chorych dzieci?” – opowiada.

Jutrzejszy dzień może być przełomowym, dlatego wciąż potrzeba ufnej modlitwy o odwagę i mądrość dla sędziów.

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji obrony życia:

O Maryjo, jutrzenko nowego świata, Matko żyjących, Tobie zawierzamy sprawę życia: spójrz, o Matko, na niezliczone rzesze dzieci, którym nie pozwala się przyjść na świat, ubogich, którzy zmagają się z trudnościami życia, mężczyzn i kobiet – ofiary nieludzkiej przemocy, starców i chorych zabitych przez obojętność albo fałszywą litość.

Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna potrafili otwarcie i z miłością głosić ludziom naszej epoki Ewangelię życia. Wyjednaj im łaskę przyjęcia jej jako zawsze nowego daru, radość wysławiania jej z wdzięcznością w całym życiu oraz odwagę czynnego i wytrwałego świadczenia o niej, aby mogli budować, wraz z wszystkimi ludźmi dobrej woli, cywilizację prawdy i miłości na cześć i chwałę Boga Stwórcy, który miłuje życie.

(Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae, 105)

kak/PAP, Fronda.pl