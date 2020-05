,,To jest po prostu zło wcielone''. Rzecznik Praw Dziecka zapowiada działania po filmie Latkowskiego

Arek 21.5.20 10:32

Tak, jakoś nie słychać w tej sprawie Budki, rzecznika do spraw opozycji - tow. Bondara.

Nie słychać Kidawy, Tuska, Sikorskiego, Hołowni czy Kamysza ani nawet Nitrasa, Szambelana Czajkowskiego. Całe to towarzystwo nabiera wody w usta gdy trzeba walczyć o dobro niewinnych. Zresztą to się pokrywa z ich aborcyjnymi tęsknotami. Kto godzi się na zabijanie bezbronnych maleństw nie będzie protestował przeciw tej ciszy i parasola ochronnego wokół medialnych celebrytów.