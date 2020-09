Rekonstrukcja rządu. ,,Dziś wszystko będzie jasne''

„Sądzę, że jest to kwestia kilkunastu godzin, być może, żeby wszystkie informacje w kwestii nowego rządu, nowego-starego rządu i jego struktury oraz personalnych kwestii były jasne” – powiedział dziś szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

Polityk w rozmowie na antenie radiowej „Jedynki” dodał:

„Dzisiaj będzie prawdopodobnie wszystko jasne. Oczywiście będzie to wynikało z podpisanej w sobotę umowy koalicyjnej”.

Jak zaznaczył, o wszystkim poinformuje oczywiście premier Mateusz Morawiecki.

Mówiąc z kolei o nowym porozumieniu koalicji rządzącej podkreślił, że jest to umowa długoterminowa i chodzi o realizację tego, do czego zobowiązano się przed Polakami oraz stanięcie w roku 2023 jako Zjednoczona Prawica aby zapytać rodaków o ocenę tego, co zrobiono przez 8 lat rządów i czy chcą kontynuacji takich rządów.

Mówiąc o dalszych planach koalicji rządzącej poinformował:

„Na pewno będzie kontynuacja reformy sądownictwa, bo to jest to, z czym w 2015 roku szliśmy do wyborów. To będzie niedługo prezentowane jako projekty ustaw i wtedy będziemy mówić o szczegółach”.

dam/PR1,Fronda.pl