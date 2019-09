Kosiniak-Kamysz: Grzegorzu Schetyno, wycofaj poparcie dla Jachiry

matis89 26.9.19 16:04

Jachira to kwitesencja lewakoateiszmu i tęczowej miłości pogardy. Na pierwszym miejscu jawna antypolskość, fanatyzm religijny tęczowy i lewackoateistyczny, tęczowe prwokacjje wobec narodu Polskiego i naszej wiary. Antypatriotyzm i nienawiść do Polski, jej wartości, tradycji... Po stronie lewackoateistycznej ujawnia się taka nienawiść do Polski i naszej wiary, że normalny człowiek by się tak nie zachowywał. Wszystko wskazuje na to że ta kobieta jak i inni z totalnej opozycji, jest opętana przez szatana. Ni składu i ładu, nienawiść, pogarda i działania przeciwko Polsce, gejowska nietolerancja bo przecież ich popiera. Schetyna nie zna programu PO. No zachowują się jakby byli opętani i odebrano im rozum. Dziś mówią to, jutro przeciwnie. Tam widać demoniczne opętania u totalsów, oni już sami nie wiedzą kim są nawet, ktoś im to odebrał.