Kiedy podniesienie kwoty wolnej i co z podatkiem od reklam? Premier odpowiada na pytania internautów

Premier Mateusz Morawiecki odpowiadał dziś na pytania internautów dot. Polskiego Ładu w ramach poprowadzonej na Facebooku sesji Q&A. Szef rządu wyjaśnił m.in. wątpliwości dot. klasy średniej, likwidacji OFE czy opodatkowania wielkich korporacji.

W sobotę Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało na konwencji programowej założenia Polskiego Ładu. To ogromny program społeczno-gospodarczy, który ma pozwolić Polsce podnieść się po światowym kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa i zmienić jakość życia Polaków, zakopując przepaść dzielącą nas od bogatych państw Zachodu. Na Polski Ład składa się m.in. zwiększenie nakładów na służbę zdrowia, podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł, podwyższenie drugiej stawki podatkowej, zniesienie umów śmieciowych, emerytura do 2,5 tys. zł bez podatku, ogromny program mieszkaniowy czy 12 tys. zł na drugie i kolejne dziecko.

Dziś premier Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania internautów związane z Polskim Ładem. Jedno z nich dotyczyło klasy średniej, która w ocenie niektórych komentatorów ma ucierpieć na zaproponowanych przez rząd rozwiązaniach.

- „Generalnie sytuacja z polską klasą średnią jest taka, że ona wygląda zupełnie inaczej niż na Zachodzie. Tam był normalny rozwój po II wojnie światowej, a my mieliśmy komunę (…) Struktura społeczna ma wzór iglicy, na Zachodzie elipsy i jest duża część tych ludzi zaliczających się do klasy średniej. U nas mamy stosunkowo niewielką tę część, aczkolwiek mamy dużą część społeczeństwa, które chce być częścią klasy średniej i stąd nasze programy”

- wyjaśniał premier.

- „Są solidarnościowe i mają na celu stworzenie perspektyw rozwoju dla tych aspirujących”

- dodał.

Dlaczego likwidacja OFE? 15 proc. to haracz? – brzmiało kolejne pytanie.

- „To nie jest prawda. Jeżeli ktoś chce pozostać w systemie, może pozostać w ZUS i nie płaci żadnej opłaty. Wycofaliśmy tę ustawę na etapie i będziemy się zastanawiali, co z nią zrobić”

- odpowiadał szef rządu.

Premier odniósł się również do kwestii podniesienia kwoty wolnej od podatku. Zaznaczył, że poziom, do jakiego zostanie ona podniesiona będzie jednym z najwyższych w UE. Podkreślił, że to ogromny wysiłek, który będzie kosztował budżet państwa i samorządy około 22 mld zł.

- „Musimy znaleźć finansowanie na ok 2 proc. PKB”

- wskazał.

- „To wysiłek państwa, to chcemy pozyskać poprzez likwidację szarej strefy, chcemy żeby system był sprawiedliwy, walczymy coraz skuteczniej walczymy z rajami podatkowymi”

- wyjaśnił.

Internauci pytali również, dlaczego w Polskim Ładzie nie znalazł się projekt dot. opodatkowania wielkich korporacji.

- „Ciekawe i trochę prowokacyjne pytanie (…). Zależy nam na opodatkowaniu tych wielkich firm, które tutaj robią biznes i nie płacą takich podatków jak powinny chcemy do tego doprowadzić w kooperacji z innymi krajami. Obawiamy się, że w przeciwnym razie zostaniemy pozbawieni dużych inwestycji. I umówiliśmy się w ramach UE, że OECD wypracuje zarys podatku cyfrowego, zaadoptowanego potem w ramach UE przez państwa członkowskie”

- mówił Morawiecki.

kak/Facebook, wPolityce.pl