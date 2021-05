Podniesienie kwoty wolnej od podatku, dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Prezes PiS prezentuje Polski Ład!

„Ktoś zapyta: dlaczego dzisiaj, dlaczego teraz? Otóż wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia” – zaczął swoje przemówienie Jarosław Kaczyński w trakcie konwencji programowej, w trakcie której zaprezentowany zostanie program Polski Ład.

Jak podkreślał Prezes Prawa i Sprawiedliwości:

„Oczywiście nie jesteśmy tego pewni i ciągle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez dogaszenia pandemii, jeśli będzie się ona dalej szerzyć, od czasu do czasu wybuchać jak ognisko większym ogniem, to wtedy wszystkie plany nie będą miały żadnego sensu. Ale wierzymy w siłę polskiego państwa, jego sprawność, wierzymy w rozsądek Polaków i dlatego przedstawiamy Polski Ład”.

"Chcemy te słuszne aspiracje Polaków zaspokoić"



Dodał, że program powstał z dwóch powodów. Pierwszym jest głębokie i słuszne przekonanie Polaków, że należy im się poziom życia taki, jak w krajach Europy zachodniej:

„ I my chcemy te aspiracje, te słuszne aspiracje zaspokoić. I w tej chwili jest szansa. Ta szansa jest z tym wszystkim, co wykazaliśmy w tych trudnych czasach, czasach COVID-u, co wykazaliśmy poprzez obronę gospodarki, skuteczną obronę gospodarki, miejsc pracy, co pokazaliśmy w rokowaniach w UE”.

Jarosław Kaczyński dalej wskazał na drugą przyczynę:

„Ten Polski Ład jest oparty o polskie wartości. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie. Polska oparta o tradycję, o solidarność, Polska sprawiedliwa, polska równych szans, niezależnie od tego, kto gdzie się urodził, zarówno w wymiarze społecznym, jak i terytorialnym”.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości podkreślił, że to od początku był cel rządzących.

Więcej pieniędzy na służbę zdrowia



Dalej dodawał, że zawsze jest za mało pieniędzy na służbę zdrowia, choć PiS w ciągu ostatnich lat bardzo to finansowanie zwiększył:

„Bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie kryzysu COVID-owego, pandemii. Ale to ciągle za mało”.

Zapowiedział, że do 2023 roku na służbę zdrowia przekazywanych ma być 6% PKB. W 2027 roku miałoby to już być 7% Produktu Krajowego Brutto. Oznacza to finansowanie w kwocie około 200 mld złotych.

„[…] Przede wszystkim musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić, ściągać z zewnątrz. To dotyczy także pielęgniarek, a być może także innych pracowników służby zdrowia”

- mówił Kaczyński.

Fundusz Odszkodowawczy



Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział również powstanie Funduszu Odszkodowawczego dla osób, które padły ofiarą różnego rodzaju błędów lekarskich. W tym celu ma powstać specjalna ustawa dotycząca jakości świadczeń:

„Będą dyżury 24-godzinne w każdym powiecie, które będą udzielały pierwszej pomocy. Będzie reorganizacja służby zdrowia, tak żeby działała w tych nagłych wypadkach na trzech poziomach”.

Kolejnym pomysłem rządzących jest powstanie Ośrodka Obsługi Pacjentów:

„Kto będzie chciał, będzie mógł tam przekazać swoje medyczne dane, ale oczywiście bez żadnego przymusu. Ale każdy będzie mógł skorzystać albo z internetu albo z infolinii, żeby zapisać się do lekarza, żeby sprawdzić, jaka jest jego sytuacja. Będą nawet wysyłane SMS-y przypominające o wizytach. Krótko mówiąc, cały ten mechanizm, a przecież mówię tylko o części spraw, ma być bardzo, ale to bardzo usprawniony".

Dopłaty do kredytów mieszkaniowych, zniesienie umów śmieciowych



Jarosław Kaczyński zapowiedział również zniesienie umów śmieciowych. Dodał:

„Od razu będą oskładkowane, ale dążymy do tego, by w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy. Czyli krótko mówiąc, duże zmiany, a w kieszeniach, przynajmniej kilkunastu milionów ludzi znajdzie się 18 miliardów dodatkowych złotych”.

Prezes PiS zapowiedział też dopłaty do kredytów mieszkaniowych. Od drugiego dziecka będzie to spłacenie 20 tysięcy złotych kredytu przez państwo, przy trzecim dziecku już 60 tysięcy.

„[…] Kolejne, do szóstego, po 20 tysięcy. Razem do 160 tysięcy złotych”

- zapowiadał Kaczyński.

dam/300polityka.pl,Youtube