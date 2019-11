,,GW'': Abp Głódź zostanie odwołany? Dwa tysiące osób podpisało list do papieża

Jak możemy przeczytać w liście opublikowanym przez "Wyborczą", „arcybiskup przez wiele lat ewidentnie działał na rzecz oskarżonych o pedofilię duchownych, co do których winy nie ma wątpliwości. Między innymi chronił ks. Mirosława Bużana, skazanego za molestowanie 15-letniej dziewczynki, awansował go, a o wyroku nie zawiadamiał odpowiednich władz w Watykanie. Nie reagował na doniesienia o czynach pedofilskich księdza Franciszka Cybuli, byłego kapelana Lecha Wałęsy, a także w sprawie dowodów na molestowanie dzieci przez księdza Henryka Jankowskiego. Po upublicznieniu tych przypadków w filmie »Tylko nie mów nikomu«, dokumentującym problem pedofilii w Kościele w Polsce, w tym jego udział w chronieniu sprawców tych przestępstw, nie okazał żalu, ani skruchy, a wręcz przeciwnie, stwierdził publicznie »nie oglądam byle czego«. Wywołało to wielkie oburzenie wiernych”.