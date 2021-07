Franciszek do seniorów: naszym powołaniem jest strzeżenie korzeni

W ostatnią niedzielę lipca z inicjatywy papieża Franciszka po raz pierwszy będziemy przeżywać Dzień Dziadków i Osób Starszych. „Wsłuchajcie się w to dobrze: jakie jest nasze powołanie dziś, w naszym wieku? Strzeżenie korzeni, przekazywanie wiary młodym i zaopiekowanie się najmniejszymi. Nie zapominajcie o tym” – napisał Ojciec Święty w orędziu przygotowanym z tej okazji.

Papież Franciszek często podkreśla potrzebę troski o ludzi chorych, starszych i nierzadko odsuniętych na margines społeczeństwa. Kładzie nacisk na dobro duchowe i bogate doświadczenie życiowe, jakie te osoby mają do zaoferowania młodszym pokoleniom.

W orędziu na Dzień Dziadków i Osób Starszych papież napisał m.in.: „chciałbym powiedzieć Ci, że jesteś potrzebny do tworzenia, w braterstwie i przyjaźni społecznej, jutrzejszego świata: tego, w którym będziemy żyć – my, wspólnie z naszymi dziećmi i wnukami – kiedy ustanie burza (…). Wśród rozmaitych filarów, które muszą dźwigać tę nową konstrukcję, znajdują się trzy, które Ty, lepiej niż inni, możesz pomóc wznieść. Trzy filary: marzenia, pamięć i modlitwa. Bliskość Pana da siłę, także najbardziej kruchym spośród nas, aby wyruszyć w tę nową drogę: drogami marzeń, pamięci i modlitwy”.

„Ale także wówczas, gdy wszystko wydaje się pogrążone w mroku, jak podczas tych miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą samotność i powtarzać nam: ‘Ja jestem z tobą przez wszystkie dni’. Mówi to do Ciebie, mówi to do mnie, do wszystkich” – napisał Franciszek kierując słowa nadziei do osób starszych, jednocześnie zachęcających do zaangażowania tych, którzy mogą przyjść z pomocą potrzebującym.

„I to jest istotą tego pierwszego Dnia, który pragnąłem aby był obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim czasie izolacji i wciąż powolnym odradzaniu się życia społecznego: aby każdego dziadka, każdą babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych spośród nas, którzy są najbardziej samotni – odwiedził anioł!” – dodał następca św. Piotra.

Do członków Narodowego Stowarzyszenia Pracowników w Podeszłym Wieku papież powiedział: „Świat potrzebuje waszej mądrości i doświadczenia, aby zbudować przyszłość, która jeszcze bardziej będzie szanować prawa wszystkich. Jesteśmy bowiem wezwani do budowania społeczeństwa bardziej otwartego, bardziej ludzkiego, gdzie nikt nie jest wykluczony i odrzucony”.

„Wchodzę w wiek podeszły i się temu nie opieram. Przygotowuję się do tego, a nie chcę być winem kwaśnym, tylko dojrzałym. Zgorzknienie starca jest czymś najgorszym, to droga, z której nie ma powrotu” – przypomniał przed laty Franciszek jeszcze jako arcybiskup Buenos Aires, utożsamiając się z pokoleniem ludzi starszych i zachęcając do owocnego przeżywania tego okresu w życiu.

autor: Family News Service; cytaty za vaticannews.va oraz niedziela.pl