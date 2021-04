Wielu rodziców wciąż jeszcze obawia się podjęcia decyzji o zabraniu dziecka do psychologa dziecięcego. Ciągle bywa to jeszcze kojarzone z porażką rodzicielską, rodzice boją się też stygmatyzacji dziecka. Tym jednak, co budzi największe obawy, jest zawsze nieznane. Dlatego warto przygotować się do wizyty i pozytywnie nastawić. Psycholog dziecięcy chce w końcu pomóc Tobie i Twojemu dziecku. Czym zajmuje się psycholog dziecięcy? Sprawdź!

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozowaniem i rozwiązaniem problemów emocjonalnych i rozwojowych dzieci. Robi to w oparciu o swoją wiedzę i doświadczenie, a także przy pełnym wsparciu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Do psychologa dziecięcego zgłaszają się rodzice samodzielnie lub po sugestii ze strony szkoły. Pierwsza wizyta zawsze odbywa się bez towarzystwa dziecka. Psycholog dziecięcy spotyka się z rodzicami, by porozmawiać o dziecku i jego problemach, by zrobić wstępne rozeznanie w temacie i przygotować się do spotkania z dzieckiem, a także ustalić wspólny plan działania z rodzicami.

Psycholog dziecięcy a psycholog dla dorosłych

Psycholog dziecięcy zajmuje się doradzaniem i pomocą w rozwiązywaniu problemów. Problemy te związane mogą być z opóźnieniem w rozwoju, trudnościami wychowawczymi, trudnościami rozwojowymi, zaburzeniami rozwoju i zachowaniem, które wydaje się po prostu niepokojące i może wynikać na przykład ze zmian w życiu lub przykrych doświadczeń. Współpracuje przy tym z osobami trzecimi – rodzicami lub opiekunami, by wspólnie z nimi działać dla dobra dziecka.

Psycholog dla dorosłych zajmuje się z kolei między innymi podejściem do pacjenta. Cała relacja opiera się na rozmowie i słuchaniu. Psycholog nie rozwiązuje problemów, a nakierowuje pacjenta i zachęca go, by samodzielnie rozwiązał swoje problemy. Korzysta też z innych metod dotarcia do pacjenta, bo dorośli mają inne zdolności poznawcze.

Jak rozmawiać z psychologiem dziecięcym?

Z psychologiem dziecięcym rozmawiaj szczerze i otwarcie. Nie traktuj go jako wroga ani zagrożenia. To Twój sprzymierzeniec, który też chce pomóc Twojemu dziecku. Odpowiadaj na pytania w sposób wyczerpujący, jeśli czegoś nie rozumiesz – nie wahaj się pytać.

Szczerość to podstawa relacji. Dlatego jeżeli nie czujesz się dobrze w towarzystwie konkretnego psychologa postaraj się to zmienić. W końcu macie jeden cel – dobro Twojego dziecka, a przez to też całej rodziny.

Jak wybrać dobrego psychologa dziecięcego?

Jeżeli potrzebny Ci psycholog dziecięcy Warszawa to dobre miejsce, by zacząć szukać. Znajdziesz tu wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Nie bój się pytać innych o opinię – jeżeli chcesz zająć się tym samodzielnie, zadzwoń po prostu do gabinetu i zapytaj o wszystko, co Cię interesuje.

Zawsze możesz też zdać się na porady innych ludzi – całkiem sporo osób korzysta lub korzystało z usług psychologa dziecięcego i może Ci bardzo dobrze doradzić. Jeżeli wybierzesz już gabinet, umów się na pierwszą wizytę i spotkaj z psychologiem dziecięcym.