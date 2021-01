Czym jest wolny rynek? Wybitne dzieło austriackiego ekonomisty

W 2007 roku ukazało się polskie wydanie książki Ludwiga von Misesa: „Ludzkie działanie”. To traktat ekonomiczny, w którym autor opisuje ekonomię jako dziedzinę prakseologii, dedukcyjnej nauki o ludzkim działaniu. Z dzieła austriackiego ekonomisty dowiadujemy się o zasadach funkcjonowania gospodarki rynkowej, socjalistycznej oraz sposobów ingerencji państwa w rynek. Fragment dzieła opublikował portal pafere.org.

W „Ludzkim działaniu” Mises porusza wszystkie zagadnienia ekonomii: kwestie związane z mikro i makroekonomią, polityką gospodarczą i metodologią. Przybliża czytelnikowi również zagadnienia z historii gospodarczej. Istotą traktatu jest przeciwstawienie gospodarki wolnorynkowej i regulowanej.

- „Gospodarka rynkowa jako taka nie respektuje granic politycznych. Jej terenem jest cały świat. Termin Volkswirtschaft był przez długi czas stosowany przez niemieckich zwolenników wszechpotężnego rządu. Brytyjczycy i Francuzi znacznie później zaczęli używać określeń British econom” i l’économie française” – pisze ekonomista.

- „Jednak ani w języku angielskim, ani we francuskim nie pojawił się termin, który stanowiłby odpowiednik słowa Volkswirtschaft. Ze względu na powszechne dziś dążenie do państwowego planowania i autarkii narodowej doktryna, którą opisuje to niemieckie słowo, stała się popularna na całym świecie, ale tylko w języku niemieckim jedno słowo może wyrazić wszystkie ukryte znaczenia” – wyjaśnia.

kak/pafere.org