Polacy nie wierzą, że Tusk wystartuje w wyborach

„Wystarczy zresztą spojrzeć na sondaże zaufania i to, na jakim miejscu plasuje się w nich Donald Tusk. Decyzję o starcie w wyborach podjąłby tylko wtedy, kiedy nie miałby żadnych wątpliwości co do zwycięstwa. Dodam, że to nie jest moje zdanie. Tak uważają politycy, którzy dobrze go znają i mówią o tym wprost, że Tusk zawsze idzie tylko po pewną wygraną. Natomiast w obecnej sytuacji politycznej nie może mieć żadnej pewności. Powiem więcej – bardziej prawdopodobne jest, że Donald Tusk wybory by po prostu przegrał”.