Pilna wideokonferencja w sprawie AstryZeneki. Muller: nie spodziewałbym się negatywnych decyzji

Portugalska prezydencja w Radzie UE zorganizowała na dzisiaj pilną wideokonferencję ministrów zdrowia państw członkowskich UE dotyczące oświadczenia Europejskiej Agencji Leków (EMA) w sprawie szczepionki koncernu AstraZeneca. - Nie spodziewałbym się negatywnych decyzji odnośnie używania tego preparatu - powiedział rzecznik rządu Piotr Muller.

- Na pewno będzie dyskusja na ten temat. Wczorajsza rekomendacja Europejskiej Agencji (Leków) daje dalsze pole do tego, by ta szczepionka była używana. Została tylko zaktualizowana dokumentacja do tej szczepionki, więc ona jest nadal bezpieczna. Jak rozumiem, dzisiejsze posiedzenie ma mieć charakter omówienia tej korekty, natomiast nie spodziewałbym się żadnych decyzji negatywnych, co do używania szczepionki - brzmiała pełna wypowiedź Mullera.

Muller podkreślił przy tym, że stanowisko EMA nie oznacza, że zmieniła się rekomendacja odnośnie szczepień osób młodszych.

Polska konsekwentnie stoi po stronie szczepienia preparatem koncernu AstraZeneca. W przeszłości wobec doniesień o możliwości powstania zakrzepów w związku z tą szczepionką jej stosowanie zawieszały takie kraje jak Dania, Norwegia, Tajlandia, Bułgaria, Włochy czy Niemcy.

