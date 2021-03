Premier: Podjęliśmy słuszną decyzję ws. niewycofywania szczepionki firmy AstraZeneca

- Warto podkreślić, że Wielka Brytania szczepi szczepionką AstraZeneca. Szczepi tą szczepionką już od samego początku, od kiedy była dostępna i to już jest kilkanaście milionów szczepień. Czyli państwo bardzo dojrzałe, mające rozbudowane kontrolne procedury, które jednocześnie też w bardzo rygorystyczny sposób są weryfikowane, szczepi AstrąZenecą – powiedział dzisiaj w Radomiu premier Mateusz Morawiecki.

Po licznych doniesieniach w prawie powikłań poszczepiennych w wyniku podawania preparatów firmy AstraZeneca, wiele krajów wstrzymało się z jej dalszym podawaniem. Jak pokazuje sytuacja, niektóre z tych krajów wracają do stosowania szczepionek tej firmy.

- To pokazuje, że podjęliśmy słuszną decyzję o niezawieszeniu tych szczepień i dzisiaj już rano dostałem raport od ministra Dworczyka, z którego wynika, że pojawia się zdecydowanie większa liczba chętnych do szczepienia również tą szczepionką. To dobra wiadomość, bo rzeczywiście szczepienia pomagają. Widzimy to bardzo wyraźnie na przykładzie innych krajów - dodał premier.

mp/300polityka.pl/kprm/fronda.pl