Nowe wezwania w dwóch litaniach. Co się zmieniło?

W Polsce maj jest miesiącem szczególnie naznaczonym Litanią loretańską. Od wieków przez cały miesiąc Polacy gromadzą się w domach, przy kapliczkach i kościołach, aby wspólnie modlić się wezwaniami do Matki Bożej. W tym roku tych wezwań jest więcej. Niedawno Stolica Apostolska dodała trzy szczególne. W roku poświęconym św. Józefowi swoje brzmienie zmieniła też litania do tego świętego.

Rozpoczęliśmy maj. W Polsce to wyjątkowy miesiąc, który poświęcamy czci wobec Matki Bożej. Każdego dnia modlimy się za jej wstawiennictwem, prosząc Boga o potrzebne łaski dla siebie, naszych rodzin, parafii, Ojczyzny i całego świata. Posługujemy się przy tym wezwaniami Litanii do Najświętszej Maryi Panny, którą katolicy modlą się od XII wieku.

Litanię tę nazywamy litanią „loretańską” od włoskiego Loreto, gdzie zgodnie z podaniem, przewieziono z Nazaretu domek Świętej Rodziny, w którym Maryi objawił się archanioł Gabriel. Tam litania ta była szczególnie propagowana. W 1587 roku papież Sykstus V, doceniając ten wyjątkowy sposób uwielbienia Boga przez ręce Maryi, związał z jej odmawianiem przywilej 200 dniu odpustu.

Przez wieki do litanii dodawano nowe wezwania, wskazujące na szczególne cnoty, którymi odznaczała się Maryja. W ub. roku Stolica Apostolska wprowadziła trzy nowe wyzwania. To: „Matko miłosierdzia” (po „Matko Kościoła”), „Matko nadziei” (po „Matko łaski Bożej”) i „Pociecho migrantów” (po „Ucieczko grzesznych”).

- „Mając za zadanie rozeznawać ten zmysł ludu Bożego, Jego Świątobliwość Papież Franciszek, uznając wyrażone pragnienia, postanowił polecić, aby do formularza Litanii zwanej loretańską: włączyć wezwania Mater misericordiae, Mater spei i Solacium migrantium”

- napisał 20 czerwca ub. roku ówczesny prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów kard. Robert Sarah.

Wezwanie „Matko miłosierdzia” zostało w Polsce już wcześniej dodane do tekstu modlitwy. Brzmienie dwóch pozostałych Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła 28 sierpnia 2020 roku.

Wczoraj natomiast Stolica Apostolska, z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia św. Józefa Patronem Kościoła powszechnego, dołączyła do Litanii do św. Józefa siedem nowych wezwań. To: „Custos Redemptoris” (dosł. „opiekun/stróż Odkupiciela”), „Servus Christi” (dosł. „sługa Mesjasza/Chrystusa”), „Minister salutis” (dosł. „sługa/szafarz zbawienia”), „Fulcimen in difficultatibus” (dosł. „podpora/wsparcie w trudnościach”), „Patronus exsulum” (dosł. „patron wygnańców/wykluczonych”), „Patronus afflictorum” (dosł. „patron strapionych/zasmuconych/cierpiących”), „Patronus pauperum” (dosł. „patron ubogich/biednych”)

- „Zadaniem Konferencji Episkopatów będzie zarządzenie przekładu Litanii na języki narodowe podlegające ich kompetencji oraz jego opublikowanie; przekłady te nie wymagają potwierdzenia Stolicy Apostolskiej. Zgodnie z roztropnym osądem Konferencje Episkopatów będą mogły również włączyć do Litanii inne wezwania, poprzez które w ich krajach oddaje się w sposób szczególny cześć św. Józefowi, z zachowaniem rodzaju literackiego oraz we właściwym miejscu”

- poinformowała Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

kak/episkopat.pl