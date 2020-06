Niemcy o wycofaniu wojsk USA: przyjmiemy to do wiadomości

Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu części wojsk amerykańskich z terytorium Niemiec. Żołnierze ci mieliby zostać skierowani do innych państw sprzymierzonych w tym m. in. do Polski, o czym piszemy TUTAJ i TUTAJ . Do sprawy odniosły się władze niemieckie.

- Jeśli dojdzie do wycofania części amerykańskich wojsk, to przyjmiemy to do wiadomości - powiedział szef niemieckiego MSZ Heiko Mass w rozmowie z gazetą "Bild am Sonntag", jak podaje PAP. Mass podkreślił, że ceni sobie współpracę wojskową z USA oraz że jest ona w interesie obu krajów.