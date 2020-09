Koalicja Polska trzeszczy w szwach!

„Jarosław Sachajko mówił dokładnie to, co mówię od wielu lat. Przekazał, że przyszliśmy po realizację postulatów: żeby je zrealizować trzeba mieć władzę albo mieć wpływ na władzę, czyli być w koalicji z władzą” – stwierdził Paweł Kukiz w rozmowie z portalem interia.pl komentując dzisiejsza wypowiedź posła Jarosława Scahajki, którego zdaniem jego ugrupowanie powinno wejść w koalicję z PiS.

W rozmowie z RMF FM polityk powiedział:

„ Powinniśmy wejść w koalicję z PiS, żeby zmieniać rzeczywistość. To jest jedyne racjonalne działanie. Nie poszedłem do polityki po to, żeby za czyjeś pieniądze sobie dobrze żyć, tylko po to, żeby zmieniać rzeczywistość dla moich dzieci”.

Wcześniej sprzeciwiał się temu Władysław Kosiniak-Kamysz, lider ludowców. W rozmowie na antenie Polsat News podkreślał, że PSL nie jest po drodze z PiS.

Kukiz jednak uważa, że koalicja z PiS jest możliwa, jeśli ta zobowiąże się do realizacji postulatów jego ruchu. O sprawę zapytano teraz też Marka Sawickiego. Powiedział on PAP, że nie ma dziś potrzeby tworzenia koalicji PSL z PiS, jednak podkreślił że jeśli po stronie Kukiza i Sachajki jest wola, aby wspierać obóz rządzący, to nikt nie będzie ich powstrzymywał.

„To są ich decyzje”

- powiedział dziennikarzom Polskiej Agencji Prasowej Sawicki.

dam/PAP,Fronda.pl