Jan Rokita: Dziwisz ma być pierwszą ofiarą medialnego linczu

- Na antyreligijnej lewicy nie kryją zbytnio tego, że Dziwisz ma być pierwszą ofiarą medialnego linczu, po to, by potem łatwiej się było dobrać do samego papieża - czytamy w tekście Jana Rokity „Z podbieszczadzkiej wsi”, opublikowanym na portalu „Teologia Polityczna”.

- Zarzut wobec Dziwisza polega na tym, że wiele lat później – w 2012 roku miał dostać list w tej sprawie, ale się nią nie zajął. Ktokolwiek choć trochę zna stosunki władzy wewnątrzkościelnej wie dobrze, że wchodzenie w sporne kwestie jednej diecezji przez biskupa innej jest ewenementem, jaki zdarza się od wielkiego dzwonu, np. na zarządzenie papieskie (jak ostatnio w Kaliszu) – pisze dalej.

Dodaje też:

- Wielkimi krokami zbliża się lincz na kardynale Stanisławie Dziwiszu

Oraz:

Na temat dokumentu wyemitowanego przez TVN24 Rokita pisze:

- Propagandowy film wyemitowany przez TVN powraca do sięgającej czasów PRL historii zdeprawowanego księdza z diecezji bielsko-żywieckiej, w którego winę tamtejszy biskup nie był skłonny uwierzyć.

Z kolei o nadanym kard. Dziwiszowi pseudonimie „Don Stanilao” stwierdza:

- Zabieg jest oczywiście celowy: idzie o to, aby opinia publiczna, bez wątpienia zbulwersowana odkrywanymi przypadkami deprawacji i libertynizmu katolickiego kleru, właśnie Dziwisza uznała za herszta libertyńsko-homoseksualnej mafii, nie tylko w skali Polski, ale Kościoła Powszechnego.

Dalej Rokita uważa, że kard. Dziwisz „osobowościowo pasuje do roli kozła ofiarnego”, ponieważ ma być „łatwowierny, niezbyt asertywny i słabo wygadany, przez co kiepsko się broni przy wytresowanych i agresywnych redaktorach”.

Najbardziej jednak dotyka kard. Dziwisza – jak zauważa Rokita – to, że poręczył za amerykańskiego biskupa, który okazał się kłamcą, raport papieski wskazuje nawet na wątki i możliwe powiązania McCarrica z sowieckimi służbami specjalnymi.

- Ta sprawa jak w soczewce oddaje sedno obecnej nagonki na Dziwisza. Ci, którzy go dziś oskarżają, chcieliby zrzucić nań odpowiedzialność za całą politykę Stolicy Apostolskiej w tamtych czasach, a zwłaszcza za błędne papieskie decyzje personalne – pisze Rokita.

mp/teologia polityczna/fronda.pl