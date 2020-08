Jak zaciągnąć kredyt gotówkowy? – warunki i formalności krok po kroku

oprocentowanie i odsetki (to główny i najbardziej odczuwalny koszt każdego kredytu gotówkowego; odsetki są bowiem ujmowane w każdej naszej racie kredytowej; na początku stanowią one jej znaczną część, a na nasze podstawowe zadłużenie przeznaczana jest mniejsza część raty; dysproporcja ta ulega zmianie dopiero po jakimś czasie, dlatego wysokość oprocentowania jest tak istotna – to i tak wysoki koszt, zatem należy zrobić wszystko, by był niższy);