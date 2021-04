Harmonogram znoszenia obostrzeń - start za 5-6 tygodni. Restauracje i branża fitness na końcu?

- Zaplanowane na przełom maja i czerwca luzowanie obostrzeń rozpoczniemy od branży beauty - poinformował Niedzielski.

- Sekwencja będzie prawdopodobnie zbliżona do tej sekwencji, którą mieliśmy przy podejmowaniu decyzji zaostrzających te regulacje dotyczące ograniczenia działalności w różnych sektorach gospodarki. Czyli pewnie w pierwszej kolejności będą przywracane usługi - mówię tutaj o fryzjerach, o całej branży beauty, o drobnych usługach, czy handel wielkopowierzchniowy, dotyczący w pierwszej kolejności sklepów budowlanych, a potem również galerii. Gdzieś też w perspektywie pojawiają się i hotele, a na końcu prawdopodobnie restauracje, fitnessy - powiedział Niedzielski w rozmowie z Radiem Zet.

Dodał jednak, że mówiąc o restauracjach, miał na myśli przestrzenie wewnątrz lokali.

Niedzielski dodał, że "jest szansa, że zdecydowanie cała edukacja została przywrócona jeszcze przed wakacjami, tzn. żebyśmy nie czekali z powrotem do szkół do września, czyli do początku nowego roku szkolnego".

Zapowiedział również, że nakaz noszenia maseczek na świeżym powietrzu może zostać zniesiony pod koniec maja. W tej kwestii zdanie Niedzielskiego jest jednak sprzeczne ze zdaniem naukowców, w tym tych wchodzących w skład Rady Medycznej przy premierze - więcej czytaj tutaj.

jkg/radiozet