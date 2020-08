Elity III RP domagają się interwencji Brukseli ws. ,,Margot’’

Z inicjatywy reżyserki Agnieszki Holland oraz pisarek Agnieszki Graff i Olgi Tokarczuk powstał list do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, w którym sygnatariusze wzywają Brukselę do interwencji ws. rzekomej dyskryminacji osób LGBT w Polsce oraz bronią aresztowanego aktywisty Michała Sz. ps. „Margot”.

Przypomnijmy, że Michał Sz. ps. „Margot”, decyzją sądu, trafił do aresztu w związku z brutalnym atakiem na wolontariusza fundacji Pro-Prawo do Życia oraz zniszczeniem należącej do fundacji furgonetki. O tym jednak nie wspominają sygnatariusze listu, którzy piszą o „Margot”, jako o ofierze „politycznych represji”, a jej aresztowanie ich zdaniem jest elementem rosnącej w Polsce „homofobicznej agresji”, „wzmacnianej przez rządzącą partię”.

- „My, niżej podpisane i podpisani, wyrażamy swoje oburzenie represjami wymierzonymi w społeczność LGBT+ w Polsce. Solidaryzujemy się z aktywistkami, aktywistami oraz ich sojusznikami, brutalnie traktowanymi i zatrzymywanymi podczas protestów, przetrzymywanymi w areszcie i zastraszanymi. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie o przyszłość demokracji w Polsce, kraju o godnej podziwu historii walki o wolność i oporu wobec totalitaryzmu” – czytamy w liście.

Autorzy listu odnoszą się do chuligańskich zamieszek wszczynanych przez aktywistów LGBT 7 sierpnia w Warszawie, które nazywają „pokojowym protestem”, mającym być wyrazem solidarności z „Margot”.

- „Homofobiczna agresja w Polsce wzrasta, ponieważ jest wzmacniana przez rządzącą partię, która uczyniła z mniejszości seksualnych kozła ofiarnego, nie troszcząc się o bezpieczeństwo i dobrostan tych obywatelek i obywateli” – czytamy w liście, którego sygnatariusze domagają się natychmiastowej interwencji Komisji Europejskiej w celu obrony w Polsce takich wartości, jak równość i szacunek dla mniejszości.

Pod listem podpisali się m.in.: Pedro Almodóvar, Margaret Atwood, Paul Auster, Ed Harris, Jan Komasa, Yorgos Lanthimos, Dorota Masłowska, Jan Komasa, Paweł Pawlikowski Stellan Sjarsgaardm, Timothy Snyder, Małgorzata Szumowska czy Slavoj Žižek.

Agnieszka Holland, Olga Tokarczuk i Agnieszka Graff w liście do szefowej KE @vonderleyen skarżą się na „homofobiczną agresję” w PL i wzywają Brukselę do obrony praw osób LGBT. Pod listem podpisali się P.Almodóvar, M.Atwood, J.Butler, Y.Lanthimos, M.Leigh, K.Warlikowski, T.Snyder. pic.twitter.com/GCbWR2U4Pa — Dorota Bawolek (@DorotaBawolek) August 17, 2020

