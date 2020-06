Dworczyk o LGBT: To próba sterroryzowania tych, którzy mają inne spojrzenie na sprawy światopoglądowe

Nie trawię jak ktoś wkleja w kółko i to samo, ale mnie to wkvrwia tak bardzo że aż se wkleje :)





Ogólnie to z całej tej sytuacji wynika jedno - PiS ma tak głęboko, głęboko w dudzie Polskę, jej wizerunek na świecie, tak bardzo olewają fakt że to jest wizerunkowy przypał i wstyd że bez mrugnięcia okiem narobią gnoju, tylko i wyłącznie dla własnego interesu - a tak naprawdę tylko dla utrzymania stołków.

(no bo umówmy się - PiS tak w sumie niczym się nie różni od PO, poza tym że trochę inaczej kradną.)



Bo przecież wiadomo że jak jeden z drugim idiota, wyrzyga takie "mądrości" to będzie skandal.

Ale oni o to nie dbają. Oni mają teraz swój czas i trzeba się nachapać ile się da i za wszelką cenę.

I tu wcale nie chodzi o jakąś ideologię, z którą można się zgadzać albo nie, mimo tego że tak twierdzą, to jest nieistotne. Chudzi o zrobienie burdelu, afery - jak taki cham kibol który zniszczy przystanek.

Tylko po to żeby "zamieszać w garze".



Naprawdę, można nie trawić gejów, żydów, murzynów czy rudych. Każdy może mieć swoje poglądy i nie wszyscy muszą kochać wszystkich. Ale żeby za wszelką cenę, w taki prostacki sposób, na chama z pełną premedytacją robić z Polski wioskowego idiotę a z Polaków debili, to jest szczyt bezczelności.



A potem będą się rzucać że źle piszą o Polsce w tych niedobrych zagranicznych gazetach. Oczywiście że źle piszą. Przecież nikt nie będzie się przejmował kretynami Polakami.

No ręce opadają.

To jest strasznie żenujące i smutne.

