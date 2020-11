Coraz brutalniejsze ataki na kościoły. W Rejowcu zniszczono wystawę o JPII

Kiedy „Strajk Kobiet” publikuje grafikę przedstawiającą podpalony kościół, lewicowi ekstremiści dokonują w Polsce kolejnych dewastacji. W nocy z soboty na niedzielę wandale zniszczyli wystawę o św. Janie Pawle II i kard. Stefanie Wyszyńskim przy kościele pw. św. Jozafata Kuncewicza w Rejowcu.

W Rejowcu zaprezentowano wystawę poświęconą dwóm wielkim Polakom: św. Janowi Pawłowi II i kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Ekspozycji zatytułowanej „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” nie można już jednak oglądać. Wszystko przez wandali, którzy porwali banery przed kościołem św. Jozafata

Dewastację zgłoszono organom ścigania, a policja podjęła już czynności w kierunku ustalenia sprawców.

- „Doświadczamy, że atak na świętość, miejsca kultu to nie tylko kwestia większych miast, ale również małych społeczności. Wiele osób obecnych dzisiaj w kościele zadawało dziś pytanie, co się dzieje z ludźmi, że w ten sposób się zachowują? Z niedowierzaniem patrzyli na to, co się stało. Być może to zdarzenie obudzi również tych letnich parafian i da wiele do myślenia wszystkim nad tym, co dzieje się w naszej Ojczyźnie” – komentują inicjatorzy wystawy z Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”.

Od 22. października, po ogłoszeniu orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji eugenicznej, w Polsce rozpoczęły się agresywne manifestacje „Strajku Kobiet”. Razem z manifestacjami zaczęto atakować Kościół katolicki oraz miejsca kultu i pamięci. Dochodzi do kolejnych aktów wandalizmu i dewastacji. W ostatnim czasie agresja lewicowych ekstremistów jest szczególnie skierowana w postać polskiego papieża.

Wystawa „Wyszyńskiego i Wojtyły gramatyka życia” została przygotowana przez Biuro Edukacji Narodowej IPN oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego z okazji przypadającego w październiku 2018 r. 70-lecia prymasowskiej nominacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, a także 40. rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Składają się na nią archiwalne zdjęcia oraz cytaty dot. wartości, na których opiera się „gramatyka życia” jednostek i społeczności.

kak/KAI, IAR, tvp.info.pl