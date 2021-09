Co w praktyce będzie oznaczał stan wyjątkowy? Szef MSWiA spotkał się z włodarzami przygranicznych miejscowości

Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Andrzeja Dudy o wprowadzenie stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego, w związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy. Dziś z włodarzami przygranicznych miejscowości rozmawiał szef MSWiA Mariusz Kamiński, przekazując im informacje na temat rozporządzenia wykonawczego, które zostanie opublikowane po decyzji prezydenta.

Według informacji RMF FM, prezydent planuje podpisać rozporządzenie wprowadzające stan wyjątkowy dziś wieczorem. Z włodarzami miejscowości, które zostaną nim objęte, spotkał się minister spraw wewnętrznych i administracji.

- „W oczekiwaniu na decyzję Prezydenta spotkałem się z włodarzami miejscowości przygranicznych, które zostaną objęte stanem wyjątkowym. Wraz z komendantami głównymi Policji i SG przekazałem informację nt. rozporządzenia wykonawczego, które jeszcze dziś zostanie opublikowane”

- napisał minister na Twitterze.

W oczekiwaniu na decyzję Prezydenta spotkałem się z włodarzami miejscowości przygranicznych, które zostaną objęte stanem wyjątkowym. Wraz z komendantami głównymi Policji i SG przekazałem informację nt. rozporządzenia wykonawczego, które jeszcze dziś zostanie opublikowane. 1/2 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) September 2, 2021

Podkreślił, że działania resortu spotkały się ze zrozumieniem i wsparciem lokalnych władz.

- „Nasze działania spotkały się ze zrozumieniem i wsparciem lokalnych władz. Podejmujemy je wyłącznie w interesie bezpieczeństwa naszych obywateli, w tym przede wszystkim właśnie mieszkańców miejscowości przygranicznych. Szczegóły przedstawimy na planowanej konferencji prasowej”

- zaznaczył.

Nasze działania spotkały się ze zrozumieniem i wsparciem lokalnych władz. Podejmujemy je wyłącznie w interesie bezpieczeństwa naszych obywateli, w tym przede wszystkim właśnie mieszkańców miejscowości przygranicznych. Szczegóły przedstawimy na planowanej konferencji prasowej. 2/2 — Mariusz Kamiński (@Kaminski_M_) September 2, 2021

W związku z kryzysem na polsko-białoruskiej granicy, gdzie reżim Aleksandra Łukaszenki sprowadza imigrantów z Bliskiego Wschodu oraz zbliżającymi się rosyjsko-białoruskimi manewrami wojskowymi Zapad-21, rządzący zdecydowali się na ogłoszenie stanu wyjątkowego. Wcześniej analogiczne decyzje podjęły władze Litwy i Łotwy.

Co oznacza to w praktyce? Minister Kamiński wyjaśniał, że w miejscach objętych stanem wyjątkowym nie będzie można organizować zgromadzeń ani imprez masowych. W ten sposób ograniczona zostanie działalność osób, które nie mieszkają na ternie przygranicznych miejscowości, ale przyjeżdżają tam, aby urządzać happeningi czy niszczyć zasieki. Na obszarze objętym stanem wyjątkowym będą też obowiązywały bardziej rygorystyczne przepisy dot. posiadania broni. Osoby poruszające się po tym obszarze będą miały obowiązek noszenia przy sobie dowodu osobistego w przypadku dorosłych i legitymacji szkolnej, w przypadku dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Stan wyjątkowy ma zostać wprowadzony na wąskim pasie leżącym bezpośrednio przy granicy z Białorusią, obejmując 115 miejscowości na Podlasiu i 68 miejscowości w woj. lubelskim.

kak/PAP, Twitter, tvp.info.pl