Były zastępca Rzeplińskiego krytykuje Grodzkiego. Prof. Biernat: Do ustawy nie można dopisać poprawek Senatu

Były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego niezwykle mocno skrytykował działania marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Prof. Stanisław Biernat stwierdził, że do ustawy ratyfikującej Fundusz Odbudowy nie można dopisać poprawek Senatu.

Jak dziś poinformował wicemarszałek Senatu Marek Pęk, Grodzki postanowił zarządzić przerwę w posiedzeniu Senatu do 27 maja. Wcześniej w rozmowie z „Rzeczpospolitą” informował też, że Senat ma zamiar zgłosić poprawki do ustawy ratyfikacyjnej i zaapelować do prezydenta Andrzeja Dudy, by wziął je pod uwagę.

Teraz w rozmowie z OKO.press prof. Biernat oświadczył:

„To, że PiS łamie konstytucję i prawo, to nie znaczy, że obecny Senat ma obniżać ustalone standardy. Jeśli Senat doda coś do ustawy ratyfikacyjnej, Sejm to obali”.

Jego zdaniem, ustawa ratyfikacyjna składać się powinna tylko z dwóch artykułów: wyrażenia zgody oraz daty wejścia w życie.

Marszałek @profGrodzki na Konwencie zapowiedział zarządzenie przerwy w posiedzeniu @PolskiSenat do 27 maja, dopiero w tym dniu rozpatrzona zostanie ustawa ratyfikacyjna. Komisje prawdopodobnie 19 maja. Festiwal obstrukcji parlamentarnej w Senacie trwa. Polacy czekają na pomoc. — Marek Pęk (@Marek_Pek) May 12, 2021

dam/OKO.press,PAP