Żydzi chwalą się, że potajemnie wywieźli zabytki z Polski

Izraelski portal „Israel Hayom” ogłosił z dumą, że w tajemnicy przed polskimi władzami wywieziono z Warszawy do Izraela odnalezione w getcie filakteria. Stanowcze stanowisko zajął Żydowski Instytut Historyczny.

- „W sekrecie przed polskimi władzami wywieziono zabytki ukryte niegdyś na terenie Getta Warszawskiego” – poinformował portal „Israel Hayom”.

Chodzi o 100. letnie filakterie, które odnaleziono w bunkrze w Warszawie. W czasie prac na terenie byłego getta warszawskiego odnaleziono bunkier przygotowany do powstania w getcie. Mający go opróżnić robotnik odkrył 10 filakterii ukrytych z książkami. Jak informuje izraelski portal, kiedy informacje te się rozniosły, do robotnika zgłosili się europejscy wysłannicy Wiary Szem Olam i Instytutu Edukacji, Dokumentacji i Badań nad Holokaustem. Zobowiązując się do zachowania tajemnicy przed polskimi władzami robotnik przekazał filakterie, które trafiły do Izraela.

Wobec tych doniesień wspólne oświadczenie opublikowali dyrektorzy Żydowskiego Instytutu Historycznego, Muzeum Getta Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

- „W związku przedstawioną w mediach izraelskich z informacją nt. wywiezienia z Polski zabytków z terenu getta warszawskiego, Żydowski Instytut Historyczny im. E. Ringelbluma, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN oraz Muzeum Getta Warszawskiego, jako instytucje powołane do ochrony i upamiętniania historii Żydów polskich, przypominają, że w przypadku wykrycia w trakcie robót budowlanych, ziemnych lub przypadkowego znalezienia zabytku archeologicznego należy go zabezpieczyć, wstrzymać wszelkie prace, które naraziłyby go na uszkodzenie oraz bezzwłocznie zgłosić taki fakt właściwym instytucjom: urzędom konserwatorów zabytków oraz starostom (w Warszawie – Urzędu Miasta) lub policji” – czytamy.

- „Nasze oburzenie budzi fakt, że zabytki związane z okresem Holokaustu mogą stawać się przedmiotem nielegalnego obrotu. Stąd apelujemy do wszystkich osób, które mają wiedzę o tego typu pamiątkach, o przekazywanie informacji powołanym do tego instytucjom” – dodano.

- „Mamy nadzieję, że opisywana wyżej bulwersująca sytuacja zostanie wyjaśniona, a w przyszłości nie dojdzie do podobnych incydentów” – zakończono.

