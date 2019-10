Związki terroryzmu islamskiego... z marksizmem

Choć „religia pokoju”, za jaką podaje się islam, jest kojarzona od samych swoich początków z przemocą i wojną, to nie wszystkie formy współczesnego islamskiego terroryzmu czy myśli mają swoje źródła w tradycji teologicznej tej religii. James Baresel zauważa na łamach Church Militant, że niektóre formy stosowanej przez islamistów przemocy są nowe. Do takich należą na przykład samobójcze ataki bombowe.

Jeśli chodzi o organizacje o świeckim charakterze, do takich należy Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która w różnych momentach była wspierana przez Związek Sowiecki, a także partyzantkę komunistyczną z Ameryki Łacińskiej.

Postępowy islamski myśliciel, który jednak wywarł wpływ na „niektórych z najbardziej agresywnych i brutalnych orędowników nowoczesnego rządu islamskiego”, to Amin al-Khuli, który postulował czytanie Koranu jako zasadniczo dzieła literackiego, co spotkało się z potępieniem ortodoksów.

Baresel zauważa też podobieństwa między zwolennikami teologii wyzwolenia a niektórymi agresywnymi ugrupowaniami islamskimi. Choć dzieli ich stosunek to feminizmu i patriarchatu, to jednak łączy sprzeciw wobec „imperializmu” oraz stosunek do społecznej i gospodarczej transformacji o charakterze lewicowym.