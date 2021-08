Związki partnerskie? Tusk: Wprowadzę je, jak tylko dojdę do władzy!

„Jeśli będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach, to jedną z pierwszych decyzji będzie decyzja o zgodzie na związki partnerskie” – zapewnił Donald Tusk na Campus Polska Przyszłości.

Wracając do Polski Donald Tusk obiecał, że w każdej sprawie będzie organizował konferencje prasowej, aby odpowiedzieć na WSZYSTKIE pytania dziennikarzy, bez względu na to, jakie media reprezentują. O tym, że była to nieprawda, przekonaliśmy się już przy okazji kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. Najpierw, kiedy politycy Platformy Obywatelskiej organizowali happeningi przy granicy i utrudniali pracę Straży Granicznej, Donald Tusk długo się nie wypowiadał. Później zamiast konferencji prasowej opublikował krótkie oświadczenie. Na zadanie pytań nie było szans.

Trudne pytanie lider Platformy Obywatelskiej usłyszał jednak na organizowanym przez Rafała Trzaskowskiego wydarzeniu Campus Polska Przyszłości, gdzie wczoraj wystąpił. Jeden z uczestników zapytał o tzw. małżeństwa homoseksualne. Taka instytucja zdaje się zbyt radykalna nawet jak na Platformę, dlatego Tusk płynnie przeszedł z pytania o małżeństwa do związków partnerskich.

- „Jeśli będę stał na czele większości parlamentarnej po wyborach, to jedną z pierwszych decyzji będzie decyzja o zgodzie na związki partnerskie”

- zapewnił polityk.

Podkreślił, że razem z Rafałem Trzaskowskim stoi po stronie społeczności LGBT, dlatego tego typu pytania powinny być kierowane nie do niego, a do polityków innych partii.

W zapewnienia lidera Platformy Obywatelskiej zdają się jednak nie wierzyć politycy Lewicy. Posłanka Katarzyna Kotula przypomniała wypowiedź Donalda Tuska z 2011 roku. Mówił on wówczas:

- „Zbliżamy się do momentu, kiedy związki partnerskie byłyby do zaakceptowania przez większość w przyszłym Sejmie, jak i przez Polaków”.

Mimo to, przez kilka kolejnych lat rządów Platforma Obywatelska nie zdecydowała się na taki krok.

Na zapewnienia Tuska odpowiedziała też Anna Maria Żukowska, która prosząc o szczegóły projektu apeluje o złożenie go w Sejmie.

- „Super. Na jakich warunkach i dla kogo? Dla par niehetero? Z prawem do nazwiska, dziedziczenia (np. renty tzw. wdowiej) oraz wspólnego rozliczania z podatków?”

- napisała parlamentarzystka.

