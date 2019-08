Zrównoważony budżet budzi zazdrość i zawiść opozycji

Rząd przyjął projekt budżetu bez deficytu na rok 2020. Dochody i wydatki państwa polskiego mają wynieść w przyszłym roku po 429,5 mld zł. To oznacza, że nie będziemy musieli pożyczyć ani złotówki.

W ubiegłym roku wyniósł 10,4 mld, w roku 2017 - 25,4 mld, a w roku 2016 - 46,2 mld. To prawie tak samo dużo jak w roku 2010, gdy wyniósł 44,6 mld, lub w 2013, gdy wyniósł 42,2 mld zł.

Zadłużenie sektora finansów publicznych od lat szybko rośnie. W latach 2008-2015 wzrosło z 598 mld zł do 877 mld zł. Obecnie wynosi już 984 mld zł. Gdyby w przyszłym roku znowu wzrosło, to mogłoby przekroczyć granicę biliona złotych. W przyszłym roku deficytu jednak nie będzie, więc granicy biliona nie przekroczymy. Według opozycji to w dużej mierze dzięki przekształceniu aktywów w OFE. Pieniądze Polaków zgromadzone w OFE trafią na indywidualne konta emerytalne. Będzie temu towarzyszyć opłata przekształceniowa, która w ciągu dwóch lat da budżetowi 20 mld złotych.