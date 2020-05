Źródła antysemityzmu według Wasilija Grossmana

katolicka kretynizacja polski 8.5.20 15:28

Gdyby Polacy byli antysemitami to nie popieraliby prezydenta który zamiast ożenić się z polką wybrał żydówę i nie głosowaliby na rząd na którego stoi premier żyd nie będe też wspominał o rydzyku który też jest żydem a pomimo to katolicy go uwielbiają i modlą się też do Jezusa żyda i jego matki żydówy!