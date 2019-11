ZOBACZ, jak Czarzasty zareagował na zdjęcie USG 12-tygodniowego dziecka

iza 8.11.19 21:54

Co jest w tym obrzydliwego???? Kobieta, która podjęła decyzję o aborcji i tak nie pokochałaby dziecka, jeżeli będzie zmuszona urodzić. I żadne usg to nie zmieni. Dla matki, która chce być w ciąży lub przynajmniej akceptuje ciążę zdjęcie usg jest najpiękniejszą pamiątką, pierwszym zdjęciem maleństwa. Jeżeli kobieta nie chce dziecka, to lepiej, aby usunęła ciążę niż udusiła noworodka.